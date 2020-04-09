Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь
- РИА Новости
По её словам, поступили сведения о приблизительно 25,5 тыс. граждан, которые подали заявления, более 24 тыс. уже обработаны.
«Выплаты начали получать около 4 тыс. человек... и будут её получать на ежедневной основе до момента возвращения в Россию либо до момента возобновления регулярных рейсов», — сказала Захарова во время брифинга.
В первую очередь деньги пойдут на оплату временного размещения россиян, подчеркнула она.
Ранее правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.
Деньги поступили на счёт Министерства иностранных дел.