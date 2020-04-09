Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь

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Около 4 тыс. россиян, которые остаются за рубежом, уже начали получать материальную помощь правительства России. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь
  • РИА Новости

По её словам, поступили сведения о приблизительно 25,5 тыс. граждан, которые подали заявления, более 24 тыс. уже обработаны.

«Выплаты начали получать около 4 тыс. человек... и будут её получать на ежедневной основе до момента возвращения в Россию либо до момента возобновления регулярных рейсов», — сказала Захарова во время брифинга.

В первую очередь деньги пойдут на оплату временного размещения россиян, подчеркнула она.

Ранее правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.

Деньги поступили на счёт Министерства иностранных дел.

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