Роскачество дало рекомендации при выборе масок
- РИА Новости
Как передаёт Inforeactor со ссылкой на данные ведомства, лучше всего от вирусов защищают специальные медицинские антибактериальные полнолицевые и полулицевые маски, которые чаще всего используют сотрудники биолабораторий и некоторые категории медиков.
Также, по мнению экспертов, хорошо защищают медицинские респираторы с антивирусным картриджем, которыми пользуются врачи в инфекционных больницах.
Среди непрофессиональных средств защиты самой эффективной считается медицинская маска, которая частично защищает от попадания инфекции в дыхательные пути, а также служит барьером между носителем вируса и окружающими.
По информации специалистов, все другие маски, в том числе строительные и гигиенические, являются бесполезными, поскольку их защитные свойства не подтверждены.
Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» прокомментировал необходимость использования медицинской маски на фоне распространения коронавируса.