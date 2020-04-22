Роскачество дало рекомендации при выборе масок

Эксперты Роскачества рассказали, какие маски лучше защищают от коронавируса и как не ошибиться при выборе средства индивидуальной защиты.

Как передаёт Inforeactor со ссылкой на данные ведомства, лучше всего от вирусов защищают специальные медицинские антибактериальные полнолицевые и полулицевые маски, которые чаще всего используют сотрудники биолабораторий и некоторые категории медиков.

Также, по мнению экспертов, хорошо защищают медицинские респираторы с антивирусным картриджем, которыми пользуются врачи в инфекционных больницах.

Среди непрофессиональных средств защиты самой эффективной считается медицинская маска, которая частично защищает от попадания инфекции в дыхательные пути, а также служит барьером между носителем вируса и окружающими.

По информации специалистов, все другие маски, в том числе строительные и гигиенические, являются бесполезными, поскольку их защитные свойства не подтверждены.

Ранее вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с «Известиями» прокомментировал необходимость использования медицинской маски на фоне распространения коронавируса.