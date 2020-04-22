Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё

Правительство России подготовило законопроект, расширяющий права полицейских, передаёт Интерфакс со ссылкой на текст документа.

В частности, предлагается дать полиции право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях.

Также им могут разрешить оцеплять или блокировать территории, жилые дома и другие объекты и проводить в границах оцепления осмотр.

Кроме того, проект предусматривает возможность для сотрудников правоохранительных органов ограждать места проведения массовых мероприятий.

По информации агентства, поправки одобрены кабмином, в Госдуму их пока не внесли.

Ранее полицейским разрешили составлять протоколы о невыполнении правил поведения при ЧС.