Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё
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- РИА Новости
В частности, предлагается дать полиции право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях.
Также им могут разрешить оцеплять или блокировать территории, жилые дома и другие объекты и проводить в границах оцепления осмотр.
Кроме того, проект предусматривает возможность для сотрудников правоохранительных органов ограждать места проведения массовых мероприятий.
По информации агентства, поправки одобрены кабмином, в Госдуму их пока не внесли.
Ранее полицейским разрешили составлять протоколы о невыполнении правил поведения при ЧС.