В Госдуме рассказали об идее упростить условия получения ипотеки

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал об идее облегчить условия для получения ипотечного кредита.

В беседе с «Парламентской газетой» он отметил, что на фоне коронавируса доходы населения падают, и средства на первоначальный взнос для получения ипотеки у граждан могут появиться ещё не скоро.

«Поэтому очень важно дать возможность накапливать средства. Так называемые жилищно-накопительные вклады как раз позволяют накопление первоначального взноса на вкладе, после чего банк предоставляет кредит заёмщику под более низкий процент, так как за период накопления кредитная организация может пользоваться деньгами вкладчика два или три года», — пояснил законодатель.

Он добавил, что инициатива предполагает также освобождение соответствующих вкладов от НДФЛ и судебных взысканий.

Аксаков заявил, что в случае согласования проекта закона на следующей неделе он будет внесён в Госдуму.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.