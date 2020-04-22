В Мурманской области число случаев коронавируса превысило 500
- Reuters
Как уточняется, основной прирост заболевших приходится на вахтовый посёлок, где рабочие возводят центр строительства крупномасштабных сооружений в посёлке Белокаменка.
В этом месте выявлено 367 случаев инфицирования.
Всего на лечении находятся 450 человек, 56 пациентов выздоровели, трое скончались.
Ранее стало известно, что ещё 28 человек с коронавирусом скончались в Москве.
Большинство из них имели сопутствующие заболевания, возраст умерших от 30 до 93 лет.
По данным на 21 апреля, в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса.