В Мурманской области число случаев коронавируса превысило 500

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Число случаев коронавируса в Мурманской области достигло 509. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Мурманской области число случаев коронавируса превысило 500
  • Reuters

Как уточняется, основной прирост заболевших приходится на вахтовый посёлок, где рабочие возводят центр строительства крупномасштабных сооружений в посёлке Белокаменка.

В этом месте выявлено 367 случаев инфицирования.

Всего на лечении находятся 450 человек, 56 пациентов выздоровели, трое скончались.

Ранее стало известно, что ещё 28 человек с коронавирусом скончались в Москве.

Большинство из них имели сопутствующие заболевания, возраст умерших от 30 до 93 лет.

По данным на 21 апреля, в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса.

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