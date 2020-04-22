Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

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Ещё 28 человек с коронавирусом скончались в Москве. Большинство из них имели сопутствующие заболевания, возраст умерших от 30 до 93 лёт.
Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
  • Reuters

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты», — заявили там.

По данным на 21 апреля, в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса. 3873 человека выздоровели.

Как отметила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, эпидемия «ещё находится в фазе роста», при этом если брать во внимание темп роста, то «он снижается», но «медленно снижается».

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