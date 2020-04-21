В Тверскую область планируют поставить 70 новых аппаратов ИВЛ в первой половине мая

В Тверскую область планируют поставить 70 новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких в первой половине мая.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

Мощности коечного фонда к 28 апреля должны быть доведены до 1380 единиц.

Всего для медучреждений за счёт областных и региональных средств покупают свыше 1,6 тыс. единиц оборудования. Помимо аппаратов ИВЛ, это дефибрилляторы, аппараты многофункциональной ингаляционной анестезии для взрослых и детей, а также лабораторный инвентарь и лекарственные средства.

Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.