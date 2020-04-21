В Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции

Жительница Кетовского района предстанет перед судом за нарушение режима обязательной двухнедельной самоизоляции после возвращения из Москвы, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в Курганской области.

Об этом сообщает URA.RU.

Как рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко, установлено, что женщина покинула место своего нахождения, хотя ей было вручено постановление.

О нарушении заявили в полицию. Женщину нашли. Выпущено постановление о её обязательной госпитализации. В настоящее время она находится в инфекционной больнице.

Также составлен протокол. Решение должен вынести Кетовский районный суд.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье лесникам разрешили составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции.