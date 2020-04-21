В Курганской области перед судом предстанет обвиняемая в нарушении режима самоизоляции
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Как рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко, установлено, что женщина покинула место своего нахождения, хотя ей было вручено постановление.
О нарушении заявили в полицию. Женщину нашли. Выпущено постановление о её обязательной госпитализации. В настоящее время она находится в инфекционной больнице.
Также составлен протокол. Решение должен вынести Кетовский районный суд.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье лесникам разрешили составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции.