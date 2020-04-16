В Подмосковье лесникам разрешили составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции

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В Московской области наделили новыми полномочиями сотрудников регионального комитета лесного хозяйства. Они смогут составлять административные протоколы о нарушении режима самоизоляции.
В Подмосковье лесникам разрешили составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Протоколы будут составлять в отношении тех, кто не сможет объяснить им причину своего нахождения в лесу. Это граждане, кто злостно нарушает режим, устраивая шашлыки, пикники и прогулки», — заявил глава комитета Иван Советников.

Мера не затронет тех, чей маршрут, к примеру, на работу, пролегает через лес или парк.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на нарушителей режима самоизоляции.

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