В Подмосковье лесникам разрешили составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции

В Московской области наделили новыми полномочиями сотрудников регионального комитета лесного хозяйства. Они смогут составлять административные протоколы о нарушении режима самоизоляции.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Протоколы будут составлять в отношении тех, кто не сможет объяснить им причину своего нахождения в лесу. Это граждане, кто злостно нарушает режим, устраивая шашлыки, пикники и прогулки», — заявил глава комитета Иван Советников.

Мера не затронет тех, чей маршрут, к примеру, на работу, пролегает через лес или парк.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на нарушителей режима самоизоляции.