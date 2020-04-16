В Подмосковье лесникам разрешили составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Протоколы будут составлять в отношении тех, кто не сможет объяснить им причину своего нахождения в лесу. Это граждане, кто злостно нарушает режим, устраивая шашлыки, пикники и прогулки», — заявил глава комитета Иван Советников.
Мера не затронет тех, чей маршрут, к примеру, на работу, пролегает через лес или парк.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в суды начали поступать материалы на нарушителей режима самоизоляции.