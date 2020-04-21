Правительство выделяет 2 млрд рублей Московскому эндокринному заводу

Правительство России выделяет 2 млрд рублей «Московскому эндокринному заводу» на увеличение производства медицинских масок.

«2 млрд рублей получит ФГУП «Медицинский эндокринный завод» на производство медицинских масок. Уже выделено 864 млн рублей. Плановая мощность на 1 июля — до 4 млн масок в сутки», — приводит ТАСС постановление правительства.

Также сообщается, что правительство России рассматривает дополнительные меры поддержки авиакомпаний.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым упрощается беспошлинный ввоз аппаратов ИВЛ, масок, защитных костюмов и тестов на коронавирус.