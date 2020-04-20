Правительство России упростило беспошлинный ввоз медицинских товаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым упрощается беспошлинный ввоз аппаратов ИВЛ, масок, защитных костюмов и тестов на коронавирус.

«Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит и ускорит беспошлинный ввоз в страну медицинских товаров для борьбы с коронавирусом», — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Речь идёт о тестах на COVID-19, аппаратах ИВЛ, масках и защитных костюмах.

В документе отмечается, что с 16 марта по 30 сентября такую продукцию можно ввозить без уплаты таможенных пошлин при условии, что она предназначена для безвозмездной передачи медучреждениям.

Ранее стало известно, что Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ.