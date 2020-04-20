Россия заключила с США контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ

Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России прокомментировал сотрудничество с Италией и США. По его словам, с американскими партнёрами был заключен контракт на поставку деталей для аппаратов ИВЛ.

«Практическое взаимодействие с некоторыми партнёрами в Италии. Мы в эту страну направили и своих военных медиков, направили оборудование туда, как известно, по линии гражданских ведомств, по линии Минздрава… Это не просто игра в одни ворота, это не дорога с односторонним движением. Мы закупаем в Италии датчики давления, без которых невозможно производить в России аппараты искусственной вентиляции лёгких», — сказал глава государства.

Как отметил Путин, это сотрудничество растёт.

«На следующий день после того, как приземлился в Нью-Йорке наш самолёт военно-транспортной авиации с оборудованием и средствами защиты, на следующий день мы заключили контракт с американскими партнёрами на поставку датчиков потока воздуха, также необходимых для производства ИВЛ в России», — добавил он.

Он выразил надежду, что такое сотрудничество будет развиваться.

1 апреля в Нью-Йорк прибыл самолёт Ан-124 с грузом из России в рамках помощи для борьбы с коронавирусом.

По заявлению российских дипломатов, половину стоимости груза оплатил РФПИ, половину — американская сторона.