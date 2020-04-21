В Ленобласти начнут оказывать психологическую помощь родителям школьников

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В Ленинградской области начнут оказывать бесплатную психологическую помощь родителям школьников, находящихся на дистанционном обучении.
В Ленобласти начнут оказывать психологическую помощь родителям школьников
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Инициатор проекта — консультационный центр на базе Ленинградского областного института образования.

«В период дистанционного обучения многие семьи сталкиваются с проблемами организационного характера, и отношения между родителями и детьми могут накаляться. Специалисты центра готовы оказать психологическую, педагогическую и методическую помощь родителям», — заявили в пресс-службе регионального правительства.

Также стало известно, что в Ставропольском крае для ряда учеников на дистанционном обучении проводят телеуроки. Об этом информирует Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

По имеющимся данным, у 20 тыс. школьников нет компьютеров или стабильного интернет-доступа. Для них уроки транслируют на четырёх региональных телеканалах.

Ранее врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала, как сохранить здоровье глаз при дистанционном обучении школьников на самоизоляции.

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