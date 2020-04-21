В Ленобласти начнут оказывать психологическую помощь родителям школьников
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Инициатор проекта — консультационный центр на базе Ленинградского областного института образования.
«В период дистанционного обучения многие семьи сталкиваются с проблемами организационного характера, и отношения между родителями и детьми могут накаляться. Специалисты центра готовы оказать психологическую, педагогическую и методическую помощь родителям», — заявили в пресс-службе регионального правительства.
Также стало известно, что в Ставропольском крае для ряда учеников на дистанционном обучении проводят телеуроки. Об этом информирует Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
По имеющимся данным, у 20 тыс. школьников нет компьютеров или стабильного интернет-доступа. Для них уроки транслируют на четырёх региональных телеканалах.
Ранее врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова рассказала, как сохранить здоровье глаз при дистанционном обучении школьников на самоизоляции.