Греф прокомментировал введение налога на доходы по вкладам

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову прокомментировал введение в России налога на доходы по вкладам.

«Вы знаете, я не большой любитель налогов вообще. Я не считаю, что налоги должны расти. Если вы спрашиваете мою точку зрения, я бы не вводил такой налог… Если говорить о международном опыте, страны или большинство стран имеют этот налог. Поэтому те, кто вводил этот налог, ссылались на международный опыт. Но я бы в этот момент времени такой налог не вводил», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о введении соответствующего налога.

25 марта российский лидер Владимир Путин, выступая с обращением к гражданам из-за ситуации с коронавирусом, предложил ввести налог в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.

В конце марта Государственной думой был принят закон о введении налогообложения процентов по вкладам свыше 1 млн рублей.

Как отмечали в Минфине, налог на доходы по вкладам начнут удерживать с 2022 года с доходов, полученных в 2021-м.