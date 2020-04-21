Иммунолог прокомментировала симптомы аллергии и коронавируса

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Аллерголог-иммунолог Олеся Иванова рассказала об отличиях признаков сезонной аллергии и симптомов коронавируса.

По её словам, у аллергического и коронавирусного кашля есть различия.

«Если это симптомы аллергии, то у пациента будет затруднённый выдох, в то время как при COVID-19 люди обычно испытывают затруднения при вдохе. Так же при бронхиальной астме можно услышать свисты при придыхании, что нехарактерно для коронавируса», — пояснила врач в беседе с «Газетой.Ru».

Она отметила, что аллергикам с симптомами бронхиальной астмы необходимо подключать базисную гормональную терапию, которая поможет снять воспаление.

Для самостоятельной диагностики поллиноза аллерголог также посоветовала принять антигистаминную таблетку, которая случае аллергии должна помочь облегчить состояние. 

Кроме того, одним из отличий аллергии от COVID-19 врач назвала отсутствие температуры.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал вероятную опасность заражения коронавирусом для аллергиков.

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