В Приморье завели два дела по факту избиения в спецшколе

Уссурийская городская прокуратура провела проверку по факту конфликта между воспитанниками Приморского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением им. Т.М. Тихого, по итогам которой возбуждено два уголовных дела.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях и на информационных интернет-сайтах.

«Было установлено, что присутствовавшие во время побоев дежурные по режиму не приняли мер к их прекращению, не осмотрели воспитанников на наличие причинённых телесных повреждений и не передали соответствующее сообщение в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних местного отдела полиции данный факт не выявили, проверки проведены не в полном объёме.

В результате в адрес директора спецшколы и врио начальника ОМВД России по Уссурийску внесены представления об устранении нарушений закона.

Также заведены дела по статьям «Побои» и «Халатность».

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