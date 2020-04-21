В Приморье завели два дела по факту избиения в спецшколе
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.
Видеозапись инцидента появилась в соцсетях и на информационных интернет-сайтах.
«Было установлено, что присутствовавшие во время побоев дежурные по режиму не приняли мер к их прекращению, не осмотрели воспитанников на наличие причинённых телесных повреждений и не передали соответствующее сообщение в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних местного отдела полиции данный факт не выявили, проверки проведены не в полном объёме.
В результате в адрес директора спецшколы и врио начальника ОМВД России по Уссурийску внесены представления об устранении нарушений закона.
Также заведены дела по статьям «Побои» и «Халатность».
Ранее URA.RU передавало, что в Перми уволили учителя после сообщений о неподобающем поведении в школе.