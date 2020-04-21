В Приморье завели два дела по факту избиения в спецшколе

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Уссурийская городская прокуратура провела проверку по факту конфликта между воспитанниками Приморского специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением им. Т.М. Тихого, по итогам которой возбуждено два уголовных дела.
В Приморье завели два дела по факту избиения в спецшколе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях и на информационных интернет-сайтах.

«Было установлено, что присутствовавшие во время побоев дежурные по режиму не приняли мер к их прекращению, не осмотрели воспитанников на наличие причинённых телесных повреждений и не передали соответствующее сообщение в правоохранительные органы», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних местного отдела полиции данный факт не выявили, проверки проведены не в полном объёме.

В результате в адрес директора спецшколы и врио начальника ОМВД России по Уссурийску внесены представления об устранении нарушений закона.

Также заведены дела по статьям «Побои» и «Халатность».

Ранее URA.RU передавало, что в Перми уволили учителя после сообщений о неподобающем поведении в школе.

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