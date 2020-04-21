В Сахалинской области отменили ряд мероприятий, посвящённых Дню Победы

Из-за ситуации с коронавирусом в Сахалинской области отменили ряд мероприятий, посвящённых Первомаю и Дню Победы.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, 1 мая не состоятся традиционные демонстрации, митинги и шествия, а 9 мая — военный парад и шествие «Бессмертного полка».

«Мы обязательно проведём и парад, и шествие «Бессмертного полка» в то время, когда это станет возможным, исходя из требований безопасности. О конкретных сроках пока сказать ничего нельзя, но очевидно, что торжества пройдут в те же даты, что и по всей стране», — заявил губернатор Валерий Лимаренко.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Вологодской области перенесут ряд мероприятий ко Дню Победы.