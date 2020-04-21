Роспотребнадзор оценил ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве

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Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.
Роспотребнадзор оценил ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве
  • АГН «Москва»

По данным ведомства, число заболевших в городе за последние четыре недели уменьшилось в 2,5 раза.

Отмечается, что показатели заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению регистрируются ниже расчётных пороговых величин.

Ранее сообщалось, что московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ.

Также стало известно, что власти начнут отслеживать геолокацию не только больных COVID-19, но и людей с симптомами ОРВИ.

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