Роспотребнадзор оценил ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве
- АГН «Москва»
По данным ведомства, число заболевших в городе за последние четыре недели уменьшилось в 2,5 раза.
Отмечается, что показатели заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению регистрируются ниже расчётных пороговых величин.
Ранее сообщалось, что московские врачи будут ставить диагноз «подозрение на коронавирус» всем пациентам с ОРВИ.
Также стало известно, что власти начнут отслеживать геолокацию не только больных COVID-19, но и людей с симптомами ОРВИ.