Власти Москвы будут отслеживать геолокацию людей с COVID-19 и ОРВИ

Власти Москвы будут отслеживать геолокацию не только больных COVID-19, но и людей с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза «коронавирус».

Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«С 22 апреля гражданам с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также гражданам с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», — говорится в указе.

Отмечается, что в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции будут применяться технологии электронного мониторинга местоположения.

Ранее сообщалось, что наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки зафиксировано в Москве — 3083.