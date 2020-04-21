Эксперт оценил идею моратория на промоакции и скидки в торговых сетях

Эксперт потребительского рынка и юрист Роман Харланов прокомментировал идею введения моратория на промоакции и скидки в торговых сетях.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что скидочные акции в крупных торговых сетях обычно проводятся за счёт производителя.

«Потребительская активность и спрос снизились, а издержки остались теми же. Сейчас для российских производителей такие акции для привлечения покупателей могут быть неподъёмными. Отменить их — это разумное предложение, которое может быть плюсом для производителей в такой ситуации», — полагает эксперт.

При этом он добавил, что правительство вряд ли пойдёт на такие меры, поскольку акции регламентируются договорными обязательствами.

Ранее сообщалось, что несколько российских ассоциаций, включающих сельскохозяйственные предприятия и производителей продуктов и напитков, обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке — в частности, о запрете на проведение промоакций и продажу товаров со скидками.