Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
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- РИА Новости
Среди предложений — запретить промоакции, продажу товаров со скидками. Как пояснил гендиректор Союзмолока Артём Белов, акции служат для привлечения покупателей, но снижают доходность компаний.
Также авторы просят обязать торговые сети закрепить в договорах мораторий на штрафы и неустойки за недопоставку и несвоевременную поставку.
Кроме того, предлагается увеличить размер господдержки на краткосрочное льготное кредитование аграриев и отказаться от доптребований к бизнесу, в частности не распространять систему цифровой маркировки на производителей молочной продукции и бутилированной воды.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует значительных изменений продуктовых цен в стране.