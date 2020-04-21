Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

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Несколько российских ассоциаций, включающих сельскохозяйственные предприятия и производителей продуктов и напитков, обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию письма.
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Среди предложений — запретить промоакции, продажу товаров со скидками. Как пояснил гендиректор Союзмолока Артём Белов, акции служат для привлечения покупателей, но снижают доходность компаний.

Также авторы просят обязать торговые сети закрепить в договорах мораторий на штрафы и неустойки за недопоставку и несвоевременную поставку.

Кроме того, предлагается увеличить размер господдержки на краткосрочное льготное кредитование аграриев и отказаться от доптребований к бизнесу, в частности не распространять систему цифровой маркировки на производителей молочной продукции и бутилированной воды. 

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство не фиксирует значительных изменений продуктовых цен в стране.

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