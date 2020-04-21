Задержан сбежавший из больницы в Екатеринбурге пациент с коронавирусом

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Мужчина, заражённый коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежал из больницы в Екатеринбурге. Он пойман.
Задержан сбежавший из больницы в Екатеринбурге пациент с коронавирусом
  • РИА Новости

«Накануне вечером пожилой пациент с диагнозом COVID-19 самовольно покинул Центральную городскую клиническую больницу №1 и отправился домой... пациента нашли сотрудники Роспотребнадзора. Он был доставлен в инфекционное отделение горбольницы №40», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба Свердловской области по профилактике COVID-19.

Отмечается, что супруга больного как контактное лицо доставлена в другую больницу под медицинское наблюдение.

В Свердловской области зарегистрировано 233 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом.

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