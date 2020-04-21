Задержан сбежавший из больницы в Екатеринбурге пациент с коронавирусом
- РИА Новости
«Накануне вечером пожилой пациент с диагнозом COVID-19 самовольно покинул Центральную городскую клиническую больницу №1 и отправился домой... пациента нашли сотрудники Роспотребнадзора. Он был доставлен в инфекционное отделение горбольницы №40», — приводит РИА Новости сообщение оперативного штаба Свердловской области по профилактике COVID-19.
Отмечается, что супруга больного как контактное лицо доставлена в другую больницу под медицинское наблюдение.
В Свердловской области зарегистрировано 233 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом.