«Ъ»: фармкомпании могут отказаться от выпуска слишком дешёвых лекарств

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Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска некоторых жизненно важных препаратов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо участников рынка Минпромторгу.
«Ъ»: фармкомпании могут отказаться от выпуска слишком дешёвых лекарств
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Как отмечается, из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта усугубило ситуацию.

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований сообщили семь фармацевтических компаний, следует из обращения. В зоне риска оказались парацетамол, ибупрофен, димедрол и ряд других.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение о возможности заморозки стоимости товаров первой необходимости.

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