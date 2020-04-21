«Ъ»: фармкомпании могут отказаться от выпуска слишком дешёвых лекарств

Крупнейшие российские производители лекарств могут отказаться от выпуска некоторых жизненно важных препаратов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо участников рынка Минпромторгу.

Как отмечается, из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта усугубило ситуацию.

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований сообщили семь фармацевтических компаний, следует из обращения. В зоне риска оказались парацетамол, ибупрофен, димедрол и ряд других.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение о возможности заморозки стоимости товаров первой необходимости.