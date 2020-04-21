«Ъ»: фармкомпании могут отказаться от выпуска слишком дешёвых лекарств
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- РИА Новости
Как отмечается, из-за низкой максимально допустимой цены производство таких лекарств уже было нерентабельным, а девальвация рубля и удорожание импорта усугубило ситуацию.
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований сообщили семь фармацевтических компаний, следует из обращения. В зоне риска оказались парацетамол, ибупрофен, димедрол и ряд других.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение о возможности заморозки стоимости товаров первой необходимости.