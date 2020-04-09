Мишустин поддержал предложение заморозить цены на продукты

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Глава российского правительства Михаил Мишустин поддержал предложение думской фракции «Единая Россия» о возможности заморозки цен на продукты. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.
Мишустин поддержал предложение заморозить цены на продукты
  • РИА Новости

Отмечается, что премьер провёл видеосовещание с представителями партии «Единая Россия».

«Председатель правительства согласился практически со всем, что было предложено фракцией. Это касается и ограничений цен на лекарства, на продукты питания и иные товары первой необходимости», — заявил Хинштейн.

Также глава правительства поддержал предложения, связанные с поддержкой бизнеса, работодателей, среднего и малого предпринимательства в части налоговых каникул и введения отсрочки по уплате арендных платежей.

Ранее Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса.

В начале апреля Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на продукты, которые способствуют укреплению иммунитета, в том числе на корень имбиря, чеснок и лимоны.

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