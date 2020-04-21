Роскачество дало рекомендации по хранению продуктов в холодильнике

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Специалисты Роскачества дали рекомендации по хранению продуктов в холодильнике.
Роскачество дало рекомендации по хранению продуктов в холодильнике
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Об этом сообщает Newinform со ссылкой на данные ведомства.

По мнению экспертов, готовые продукты лучше всего хранить в отдельном контейнере, закрытом крышкой или фольгой. Их не рекомендуется ставить рядом с сырым мясом или полуфабрикатами.

Специалисты также советуют держать блюда с запахом на разных полках, чтобы предотвратить распространение бактерий по всему холодильнику. 

В Роскачестве отметили, что продукты с низким сроком годности лучше не ставить в дверцу холодильника, где обычно более высокая температура. 

Открытые консервы эксперты рекомендуют хранить в отдельном контейнере, чтобы предотвратить появление металлического привкуса у еды.

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