В Госдуме заявили об отсутствии проекта амнистии к 75-летию Победы

Короткая ссылка
Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что в этом году не ожидается проведения амнистии по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
В Госдуме заявили об отсутствии проекта амнистии к 75-летию Победы
  • © duma.gov.ru

«Нет, у нас... проработанных текстов нет, амнистии не ожидается», — цитирует его ТАСС.

Крашенинников также отметил, что не должно быть «каких-либо одинаковых под копирку амнистий».

«Чтобы не создавалось впечатление, что можно совершать одни и те же преступления, а потом всё равно выпустят. Это неправильно», — заключил депутат.

В феврале первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН оценил идею депутата от КПРФ Сергея Шаргунова о проведении амнистии в честь 75-летия Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить