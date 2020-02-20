В Госдуме оценили инициативу по проведению амнистии в честь 75-летия Победы
- РИА Новости
В беседе с НСН он подчеркнул, что амнистия должна коснуться граждан, впервые совершивших административное правонарушение или уголовное преступление небольшой тяжести.
«Сама по себе идея хорошая. Коллегу в этом я могу только поддержать. Есть определённая вероятность принятия такого решения, выведения его в статус нормативного акта. Я бы сказал, 50 на 50. Идея правильная, возможно, её поддержат даже все фракции», — отметил депутат.
Он также назвал инициативу Шаргунова правильным предложением, которое следует изучить.
В октябре замглавы ФСИН Валерий Максименко в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал снижение числа заключённых в России.