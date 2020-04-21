В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний

По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей. Об этом сообщил Минпромторг.

«17 апреля по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утверждён перечень системообразующих организаций... Данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям», — сообщили в пресс-службе.

В список вошли, в том числе, организации авиационной и автомобильной промышленности, энергетического, железнодорожного и судостроения, химической, радиоэлектронной и лёгкой промышленности.

Ожидается, что на текущей неделе будет утверждён перечень системообразующих организаций ещё по 11 сферам, среди которых фармацевтика, медицина, металлургия, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, производство стройматериалов, оптовая и розничная торговля и мебельная промышленность.

Ранее предполагалось утвердить окончательный список системообразующих российских предприятий 10 апреля.

Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею Минэкономразвития о проведении стресс-тестирования системообразующих предприятий.