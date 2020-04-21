В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
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«17 апреля по итогам заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики утверждён перечень системообразующих организаций... Данные отрасли будут дополняться новыми предприятиями, которые будут соответствовать установленным критериям», — сообщили в пресс-службе.
В список вошли, в том числе, организации авиационной и автомобильной промышленности, энергетического, железнодорожного и судостроения, химической, радиоэлектронной и лёгкой промышленности.
Ожидается, что на текущей неделе будет утверждён перечень системообразующих организаций ещё по 11 сферам, среди которых фармацевтика, медицина, металлургия, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение, производство стройматериалов, оптовая и розничная торговля и мебельная промышленность.
Ранее предполагалось утвердить окончательный список системообразующих российских предприятий 10 апреля.
Заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею Минэкономразвития о проведении стресс-тестирования системообразующих предприятий.