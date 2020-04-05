Список системообразующих предприятий будет утверждён 10 апреля

Окончательный список системообразующих российских предприятий будет утверждён 10 апреля.

«Итоговый список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утверждён в пятницу», — приводит РИА Новости сообщение секретариата первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Отмечается, что список системообразующих предприятий сформирован на основании следующих критериев: предложения профильных министерств, а также оборот предприятий и численность сотрудников.

Ранее заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Александр Хандруев в беседе с ФАН прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина о дополнительных мерах поддержки экономики страны.