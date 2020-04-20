Эксперт прокомментировал предложение обучать студентов педвузов работе онлайн

Член совета по образованию комитета Госдумы Константин Деревянко прокомментировал предложение ввести в педагогических вузах России дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.

«Введение таких курсов в педагогических вузах было бы вполне оправданным. Я бы также добавил необходимость развития информационной словарной культуры. Умение работать с информацией и словами важно в современном мире», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, важно обучить этому и школьников.

Вместе с тем, отметил Деревянко, полностью заменить школу онлайн-обучением не получится, поскольку школа — это ещё и социализация, воспитательная работа и персональная коммуникация ребёнка с педагогами и сверстниками.

Ранее сообщалось, что эксперты Института прогрессивного образования обратились в Министерство просвещения России с предложением инициировать введение в педагогических вузах страны дополнительной подготовки будущих учителей к дистанционному обучению.

Как передавало ФБА «Экономика сегодня», депутат Госдумы Лидия Антонова прокомментировала ситуацию с дистанционным обучением.