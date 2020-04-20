Экономист оценил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев оценил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что это позволит рынку недвижимости продержаться, поскольку почти во всех отраслях экономики наблюдается снижение оборотов более 50%.

«Кроме того, 24 апреля будет заседание ЦБ», — напомнил эксперт. Он не исключил, что регулятор примет решение о снижении ключевой ставки.

Разуваев также выразил мнение, что квартиры в России могут подешеветь из-за снижения стоимости нефти.

«Если квартиры будут дешеветь, то будет спрос», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу на покупку жилья комфорт-класса со ставкой 6,5%.

Директор брокерского департамента «Миэль» Ирина Пешич в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России.