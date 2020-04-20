Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, именно на таком сроке настаивала прокуратура.
«Назначить наказание в виде одного года шести месяцев», — сказала судья.
Ранее второй кассационный суд отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда дело Котова.
В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил его к четырём годам колонии общего режима. В январе президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора.
Котов стал вторым человеком в России, получившим реальный срок по подобному обвинению — первым был Ильдар Дадин, приговор которому был впоследствии отменён Верховным судом.