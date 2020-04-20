Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

Мосгорсуд смягчил до полутора лет колонии наказание активисту Константину Котову за неоднократные нарушения порядка проведения митингов.

Как передаёт РИА Новости, именно на таком сроке настаивала прокуратура.

«Назначить наказание в виде одного года шести месяцев», — сказала судья.

Ранее второй кассационный суд отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда дело Котова.

В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил его к четырём годам колонии общего режима. В январе президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора.

Котов стал вторым человеком в России, получившим реальный срок по подобному обвинению — первым был Ильдар Дадин, приговор которому был впоследствии отменён Верховным судом.