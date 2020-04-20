Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову

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Мосгорсуд смягчил до полутора лет колонии наказание активисту Константину Котову за неоднократные нарушения порядка проведения митингов.
Мосгорсуд смягчил приговор активисту Котову
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, именно на таком сроке настаивала прокуратура.

«Назначить наказание в виде одного года шести месяцев», — сказала судья.

Ранее второй кассационный суд отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда дело Котова.

В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил его к четырём годам колонии общего режима. В январе президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора.

Котов стал вторым человеком в России, получившим реальный срок по подобному обвинению — первым был Ильдар Дадин, приговор которому был впоследствии отменён Верховным судом.

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