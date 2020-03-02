Дело активиста Котова направлено на новое апелляционное рассмотрение

Второй кассационный суд отправил на пересмотр в апелляционную инстанцию Мосгорсуда дело активиста Константина Котова, ранее осуждённого за неоднократные нарушения правил проведения митинга.

«Апелляционное постановление Московского городского суда отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — цитирует РИА Новости решение судебной коллегии.

Отмечается, что заседания Котов будет дожидаться не в колонии, а в СИЗО. Суд заключил его под стражу на два месяца.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову.

В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырём годам колонии общего режима.

Первым осуждённым по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах стал Ильдар Дадин, которого приговорили к трём годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода. Впоследствии Верховный суд отменил приговор. Дадин сумел отсудить за незаконное преследование 2,2 млн рублей.