Дело активиста Котова направлено на новое апелляционное рассмотрение
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- РИА Новости
«Апелляционное постановление Московского городского суда отменить, уголовное дело передать на новое рассмотрение в Мосгорсуд», — цитирует РИА Новости решение судебной коллегии.
Отмечается, что заседания Котов будет дожидаться не в колонии, а в СИЗО. Суд заключил его под стражу на два месяца.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову.
В начале сентября прошлого года Тверской суд Москвы приговорил активиста к четырём годам колонии общего режима.
Первым осуждённым по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах стал Ильдар Дадин, которого приговорили к трём годам лишения свободы. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода. Впоследствии Верховный суд отменил приговор. Дадин сумел отсудить за незаконное преследование 2,2 млн рублей.