Верховный суд России начнёт рассматривать дела с помощью видеосвязи

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Верховный суд (ВС) России с 21 апреля начинает рассматривать дела с помощью видеосвязи из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Верховный суд России начнёт рассматривать дела с помощью видеосвязи
  • РИА Новости

«Технология веб-видео-конференц-связи позволяет уже сейчас... участвовать в судебном заседании, находясь при этом в офисе и даже дома... Завтра Верховный суд проведёт несколько судебных процессов с использованием веб-видео-конференц-связи», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что такие меры направлены на «уменьшение рисков распространения COVID-19».

В марте ВС России сообщил, что судебные органы страны ограничат рассмотрение дел и проход посетителей в здания из-за коронавируса.

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