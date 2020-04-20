Верховный суд России начнёт рассматривать дела с помощью видеосвязи
- РИА Новости
«Технология веб-видео-конференц-связи позволяет уже сейчас... участвовать в судебном заседании, находясь при этом в офисе и даже дома... Завтра Верховный суд проведёт несколько судебных процессов с использованием веб-видео-конференц-связи», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что такие меры направлены на «уменьшение рисков распространения COVID-19».
В марте ВС России сообщил, что судебные органы страны ограничат рассмотрение дел и проход посетителей в здания из-за коронавируса.