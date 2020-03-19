В Тверской области заявили о приостановке приёма граждан в судах

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В Тверской области вступило в силу постановление верховного суда Российской Федерации, согласно которому приостанавливается приём граждан в судах из-за коронавируса.
В Тверской области заявили о приостановке приёма граждан в судах
  • РИА Новости

Как сообщает tverigrad.ru, в судах временно будут рассматриваться только категории дел безотлагательного характера — об избрании или отмене меры пресечения, дел, касающихся несовершеннолетних или недееспособных.

В соответствии с постановлением дела об убийствах, мошенничествах и кражах будут рассматриваться тверскими судами посредством видео-конференц-связи.

Кроме того, постановление предписывает всем судьям в случае недомогания уходить на самоизоляцию.

Уточняется, что постановление будет действовать до 10 апреля 2020 года.

18 марта Верховный суд России сообщил, что судебные органы страны ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей в здания из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина по коронавирусу.

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