В Тверской области заявили о приостановке приёма граждан в судах
- РИА Новости
Как сообщает tverigrad.ru, в судах временно будут рассматриваться только категории дел безотлагательного характера — об избрании или отмене меры пресечения, дел, касающихся несовершеннолетних или недееспособных.
В соответствии с постановлением дела об убийствах, мошенничествах и кражах будут рассматриваться тверскими судами посредством видео-конференц-связи.
Кроме того, постановление предписывает всем судьям в случае недомогания уходить на самоизоляцию.
Уточняется, что постановление будет действовать до 10 апреля 2020 года.
18 марта Верховный суд России сообщил, что судебные органы страны ограничат рассмотрение дел и доступ посетителей в здания из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее, как сообщала газета «Известия», в Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина по коронавирусу.