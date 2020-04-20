Оперштаб назвал возраст новых пациентов с коронавирусом в Подмосковье

Около половины новых пациентов с коронавирусом в Московской области — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.

«578 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье. Из них в возрасте от 18 до 45 лет — 288 человек, 193 человека — от 46 до 64 лет, 76 человек — от 65 до 89 лет, — говорится в сообщении в Telegram.

По данным штаба, заражение COVID-19 за последние сутки выявлено также у 21 ребёнка. Общее число пациентов с коронавирусом в регионе составляет 5241.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено более 280 очагов заболевания коронавирусной инфекцией.