В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020 года на прошлогоднем уровне. Копия письма парламентария на имя вице-премьера Марата Хуснуллина есть в распоряжении RT.

Депутат напомнил, что в соответствии с действующим законодательством предельный размер повышения тарифов на услуги ЖКХ определяет государство ежегодно.

Согласно распоряжению правительства, индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%, при этом за аналогичный период 2019 года средний размер индексации составлял 2,4%. Сухарев отметил, что в некоторых регионах страны плата за услуги ЖКХ вырастет в два и более раза.

«Прошу вас рассмотреть возможность оставить индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на уровне 2019 года», — сказано в тексте обращения.

Он также отметил, что данная мера позволит предотвратить резкое увеличение расходов на услуги ЖКХ для граждан на фоне сложной экономической обстановки, связанной с распространением коронавируса.

Ранее решением правительства в России ввели мораторий на штрафы за долги по ЖКХ до 1 января 2021 года.