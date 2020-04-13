Власти Москвы напомнили о возможности дистанционно оплачивать услуги ЖКХ

Власти Москвы напомнили о возможности дистанционно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Об этом сообщает mk.ru.

«В период ограничительных мер, действующих в столице из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, многие жители уехали на дачи», — заявили в мэрии.

Там отметили, что своевременную оплату можно произвести с помощью онлайн-сервисов.

Данные о потреблении воды желательно вносить с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего, о потреблении электроэнергии — с 15-го по 26-е число текущего месяца.

«В приложении «Госуслуги Москвы» передать показания по воде и электроэнергии можно через сервис «Внесение показаний», а в приложении «Моя Москва» — в разделе «Мой дом», — отмечается в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области рассказали о мерах поддержки населения.