Власти Москвы напомнили о возможности дистанционно оплачивать услуги ЖКХ

Короткая ссылка
Власти Москвы напомнили о возможности дистанционно оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Власти Москвы напомнили о возможности дистанционно оплачивать услуги ЖКХ
  • © mos.ru

Об этом сообщает mk.ru.

«В период ограничительных мер, действующих в столице из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, многие жители уехали на дачи», — заявили в мэрии.

Там отметили, что своевременную оплату можно произвести с помощью онлайн-сервисов.

Данные о потреблении воды желательно вносить с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего, о потреблении электроэнергии — с 15-го по 26-е число текущего месяца.

«В приложении «Госуслуги Москвы» передать показания по воде и электроэнергии можно через сервис «Внесение показаний», а в приложении «Моя Москва» — в разделе «Мой дом», — отмечается в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области рассказали о мерах поддержки населения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить