Путин поддержал идею о первоочередной вакцинации медперсонала

Президент России Владимир Путин поддержал идею обеспечить вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19, когда она появится, в первую очередь медицинских сотрудников.

Таким образом, он положительно оценил соответствующую идею заместителя главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения города Москвы Елены Цыгановой.

«Я думаю, что это само собой разумеется. Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они находятся на передовой, это безусловно так», — сказал Путин, отвечая Цыгановой.

Ранее президент России заявил, что власти готовы выделить дополнительные ресурсы на организацию производства и доставки вакцины от коронавирусной инфекции.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.