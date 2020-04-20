Путин пообещал выделить допресурсы на вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что власти готовы выделить дополнительные ресурсы на организацию производства и доставки вакцины от коронавирусной инфекции.

Как передаёт РИА Новости, в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке главе государства доложили о примерных сроках создания вакцины, испытаниях препарата, необходимых суммах.

Путин призвал министра здравоохранения Михаила Мурашко обобщить всё сказанное и подготовить предложения.

«Мы сделаем всё, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры. И если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть, выделим и дополнительные ресурсы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров.