Путин пообещал выделить допресурсы на вакцину от коронавируса
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке главе государства доложили о примерных сроках создания вакцины, испытаниях препарата, необходимых суммах.
Путин призвал министра здравоохранения Михаила Мурашко обобщить всё сказанное и подготовить предложения.
«Мы сделаем всё, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры. И если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть, выделим и дополнительные ресурсы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров.