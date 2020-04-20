Глава МЧС заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами в России

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Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами в стране.
Глава МЧС заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В стране ухудшается лесопожарная обстановка. Пожароопасный сезон начат в 63 субъектах России. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Дальнего Востока, Сибири и Южного федерального округа», — сказал глава МЧС.

Ранее Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) рассказало о ситуации с лесными пожарами в России.

5 апреля Рослесхоз предложил ввести особый противопожарный режим в Забайкалье.

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