Глава МЧС заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами в России

Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил об ухудшении ситуации с лесными пожарами в стране.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В стране ухудшается лесопожарная обстановка. Пожароопасный сезон начат в 63 субъектах России. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Дальнего Востока, Сибири и Южного федерального округа», — сказал глава МЧС.

Ранее Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) рассказало о ситуации с лесными пожарами в России.

5 апреля Рослесхоз предложил ввести особый противопожарный режим в Забайкалье.