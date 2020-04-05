Рослесхоз предложил ввести особый противопожарный режим в Забайкалье

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Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) предложило ввести особый противопожарный режим в Забайкалье.
Рослесхоз предложил ввести особый противопожарный режим в Забайкалье
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Оперативный штаб Рослесхоза... повторно настоятельно рекомендовал открыть пожароопасный сезон и ввести особый противопожарный режим на всей территории Забайкальского края, ввести ограничение доступа в леса и въезда в них транспортных средств», — указывается в заявлении.

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Забайкальского края, с 1 по 4 апреля лесопожарными службами и привлечёнными лицами ликвидировано 62 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 5709 га. За последние сутки в регионе проводились работы по тушению 24 лесных пожаров.

«На территории Забайкальского края ежедневно отмечается рост количества и площадей термоточек на землях сельхозназначения и иных категорий, что свидетельствует о несоблюдении на территории региона федерального запрета на несанкционированные выжигания сухой растительности. Отмечается вероятность высокого риска для населённых пунктов, объектов экономики и лесных территорий», — добавили в ведомстве.

Ранее в Авиалесоохране Рослесхоза заявили о начале пожароопасного сезона в Республике Крым, Севастополе, а также ещё в 16 регионах России.

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