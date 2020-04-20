Рослесхоз рассказал о ситуации с лесными пожарами в России

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Федеральное агентство лесного хозяйства рассказало о ситуации с лесными пожарами в России.
Рослесхоз рассказал о ситуации с лесными пожарами в России
  • Pixabay

Как указывает ведомство, в настоящий момент площадь действующих лесных пожаров в России составляет 6,9 тыс. га.

«По данным на утро 20 апреля, продолжаются работы по тушению ещё 23 лесных пожаров на площади 6956 га», — говорится в заявлении.

Как уточняет агентство, в 53% случаев, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, причиной возникновения пожаров в лесу является человеческий фактор, более чем в 36% — переход огня в лес с земель иных категорий, в 9% — выжигание сухой растительности.

Рослесхоз добавляет, что с 13 апреля и по настоящее время в России лесопожарными службами и привлечёнными лицами было ликвидировано 906 лесных пожаров на общей площади, пройдённой огнём, более 163 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл планируют ввести особый противопожарный режим с 27 апреля. 

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