В Марий Эл введут особый противопожарный режим с 27 апреля
- © Николай Хижняк
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на постановление регионального правительства.
Под запретом окажется пребывание в лесах граждан и транспорта. Также нельзя будет сжигать сухую траву и мусор, готовить на открытом огне.
Кроме того, необходимо своевременно убирать в населённых пунктах горючие отходы, мусор, сухую траву.
Ранее сообщалось, что МЧС России ввело особый противопожарный режим в 52 регионах.
ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области.