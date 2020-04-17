В Марий Эл введут особый противопожарный режим с 27 апреля

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В Марий Эл планируют ввести особый противопожарный режим с 27 апреля. Он продлится по меньшей мере до 12 мая.
В Марий Эл введут особый противопожарный режим с 27 апреля
  • © Николай Хижняк
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на постановление регионального правительства.

Под запретом окажется пребывание в лесах граждан и транспорта. Также нельзя будет сжигать сухую траву и мусор, готовить на открытом огне.

Кроме того, необходимо своевременно убирать в населённых пунктах горючие отходы, мусор, сухую траву.

Ранее сообщалось, что МЧС России ввело особый противопожарный режим в 52 регионах.

ФАН сообщало, что спасатели провели противопожарный рейд с помощью беспилотников в Воронежской области.

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