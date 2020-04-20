Эксперт прокомментировал ситуацию с переводом сотрудников на удалёнку

HR-специалист Александр Перцовский прокомментировал ситуацию с переводом сотрудников на удалённую работу.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что многие компании готовятся к затяжным последствиям, поэтому перераспределяют свои ресурсы и оптимизируют затраты.

«Многие наши заказчики думают оставить ряд функций на удалёнке или в дистанционном режиме. И если это будет прописано на законодательном уровне, то это будет проще и понятнее сделать. И это абсолютно разумно, так как экономия «дистанционки» существует», — заявил эксперт.

По его словам, если говорить о производственных специальностях, то удалёнка невозможна, поскольку сотрудники должны находиться у своих станков.

Что касается бухгалтерии, маркетинга, пиара, рекрутеров, финансовых специалистов, то они могут перестроить работу, пояснил Перцовский.

«Это уже вопрос внутренней готовности и самообучения, как работать на удалёнке, потому что у дистанционной работы очень серьёзная специфика», — заключил он.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.