В Госдуме рассказали об идее упростить получение разрешений на учёбу иностранным школьникам
- РИА Новости
«Детям наших соотечественников, которые хотят учиться в российских школах, сейчас довольно сложно получить разрешение на учёбу. Они считаются иностранцами и могут находиться в России только кратковременно. Поэтому, обучаясь в школах, дети вынуждены периодически покидать пределы страны. Они не могут находиться долгое время здесь, как, например, иностранные студенты», — пояснила парламентарий в беседе с ФАН.
По её словам, для того, чтобы облегчить иностранным школьникам обучение в России, необходимо уточнить, что учебные визы могут получать не только студенты, но и школьники.
Журова добавила, что в настоящее время законопроект находится на стадии согласования с ведомствами.