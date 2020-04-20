В Госдуме рассказали об идее упростить получение разрешений на учёбу иностранным школьникам

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала об инициативе по упрощению получения разрешения на учёбу иностранных старшеклассников в российских школах.
В Госдуме рассказали об идее упростить получение разрешений на учёбу иностранным школьникам
  • РИА Новости

«Детям наших соотечественников, которые хотят учиться в российских школах, сейчас довольно сложно получить разрешение на учёбу. Они считаются иностранцами и могут находиться в России только кратковременно. Поэтому, обучаясь в школах, дети вынуждены периодически покидать пределы страны. Они не могут находиться долгое время здесь, как, например, иностранные студенты», — пояснила парламентарий в беседе с ФАН.

По её словам, для того, чтобы облегчить иностранным школьникам обучение в России, необходимо уточнить, что учебные визы могут получать не только студенты, но и школьники.

Журова добавила, что в настоящее время законопроект находится на стадии согласования с ведомствами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить