Минтруд упростил регистрацию на бирже труда из-за коронавируса

Заместитель министра труда России Алексей Скляр в эфире Первого канала заявил, что россияне, потерявшие работу из-за коронавируса, могут удалённо и быстро зарегистрироваться на бирже труда.

«По новому порядку заявителю достаточно будет подать только заявление на портале «Работа в России» и составить резюме», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что «большинство данных в заявлении, это фамилия, имя, отчество, какие-то документы, удостоверяющие личность, уже заполняются автоматически».

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.