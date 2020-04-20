Минтруд упростил регистрацию на бирже труда из-за коронавируса
- РИА Новости
«По новому порядку заявителю достаточно будет подать только заявление на портале «Работа в России» и составить резюме», — приводит Интерфакс его слова.
Он отметил, что «большинство данных в заявлении, это фамилия, имя, отчество, какие-то документы, удостоверяющие личность, уже заполняются автоматически».
Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.