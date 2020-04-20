СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

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Следственный комитет России будет отслеживать и давать юридическую оценку пранкам против учителей, которые ведут уроки дистанционно в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей
  • РИА Новости

«Следственный комитет России во взаимодействии с Министерством просвещения России намерен отслеживать... подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий на предмет наличия признаков уголовно наказуемого деяния», — приводит РИА Новости слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Она отметила, что авторов видео могут привлечь к предусмотренной законом ответственности, включая уголовную.

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.

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