В Челябинске оштрафовали двух человек за розыгрыш про коронавирус

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Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про новый тип коронавируса COVID-19.
В Челябинске оштрафовали двух человек за розыгрыш про коронавирус
  • РИА Новости

Об этом сообщает радио Sputnik.

Уточняется, что поводом к судебному разбирательству и штрафу стало видео, на котором запечатлено, как пранкеры в защитных костюмах бегут за «заражённым», а потом в беглеца якобы стреляют, а его тело уносят.

«Центральный районный суд Челябинска признал… виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП России, и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей каждому из них», — указывается в сообщении.

Ранее Черёмушкинский суд Москвы арестовал Кароматулло Джаборова, участника видеоролика с розыгрышем про коронавирус в метро Москвы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России «Хулиганство» за данный пранк.

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