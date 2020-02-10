В Москве задержан участник пранка про коронавирус в вагоне метро

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Полиция Москвы возбудила уголовное дело из-за розыгрыша на тему коронавируса в столичном метрополитене. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве задержан участник пранка про коронавирус в вагоне метро
  • РИА Новости

2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса. Ролик о произошедшем был размещён в интернете.

Как отметили в ведомстве, дело заведено по статье «Хулиганство». Один из подозреваемых задержан, ведётся розыск соучастников.

Ранее метро Москвы пообещало обратиться в правоохранительные органы с просьбой наказать авторов пранка.

Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. Число зарегистрированных случаев заражения превысило 40 тыс. 

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